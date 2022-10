Deadpool 3, il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman è stato nei piani fin dall'inizio

In queste ore non si parla solo delritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, ma anche di quello di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine per l'attesissimo prossimo film dei Marvel Studios, Deadpool 3.

Anzi in realtà, a quanto pare, dell'ingaggiare Hugh Jackman per il nuovo film della saga con Ryan Reynolds si è parlato dietro le quinte per anni: a rivelarlo è stato, nel corso di una recente intervista con Variety, proprio l'attore australiano, che ha confessato che Wolverine è stato nel soggetto di Deadpool 3 fin dall'inizio della lavorazione del film. "Ryan Reynolds mi ha praticamente supplicato di far parte del film ogni santo giorno della mia vita, e alla fine ho ceduto, l'ho accontentato, non ne potevo più. Ho detto okay, facciamolo, basta: credo che lì per lì sia staro un grande shock per lui. Rimase in silenzio per un sacco di tempo, forse non se lo aspettava. E poi l'unica cosa che ha detto fu: 'Oh mio Dio non ci posso credere, hai un tempismo fantastico'."

In base alla ricostruzione di Hugh Jackman, infatti, Ryan Reynolds in quel periodo stava per incontrarsi con i Marvel Studios per presentare ufficialmente la sua idea per Deadpool 3 a Kevin Feige, e il tempestivo 'si' di Hugh Jackman gli ha permesso di allegare anche il ritorno dell'amatissimo attore al progetto. Ryan Reynolds ha confermato la versione di Hugh Jackman: "Quando ho presentato il progetto alla Marvel, tre anni e mezzo fa, l'ho descritto come 'un film con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman'. Ma allora non credevo che fosse possibile. Che adesso invece sia diventato realtà, per me è una cosa fuori di testa."

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, che in precedenza ha lavorato con Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project. Il resto del cast, oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è attualmente sconosciuto, anche se diversi insider hanno riportato che Zazie Beetz si sarebbe incontrata con la Marvel per riprendere il ruolo di Domino, personaggio che ha esordito in Deadpool 2.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che, con i cambiamenti apportati al calendario delle uscite Marvel Studios, Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024.