Deadpool 3, le riprese sono ripartite dopo lo sciopero!

La fine dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha fatto ripartire Hollywood in tutta la sua potenza e forza da grande industria. Questa ripartenza, ovviamente, ha coinvolto anche Deadpool 3 che, dopo un lungo periodo di pausa dal set, ha finalmente ripreso i suoi lavori.

Non poteva arrivare un regalo più bello per il giorno del Ringraziamento ai fan del Marvel Cinematic Universe. La chiusura dello sciopero degli attori aveva già fatto capire che l'intenzione era quella di ripartire immediatamente per evitare di perdere altro tempo. La totale riprogrammazione decida dalla DIsney e la scelta di mantenere Deadpool 3 come unico film dell'MCU del 2024, ha confermato quanto la casa di produzione punti quasi totalmente sul terzo capitolo della saga sul marcenario chiacchierone.

Uno dei dirigenti dei Marvel Studios ha parlato sui suoi profili social della ripartenza delle riprese di Deadpool 3 per il giorno del Ringraziamento, facendo scalpitare tutto il team di produzione della pellicola che sembrava, già da settimane, più che pronto per ripartire. Dopo aver avuto la certezza di avere un Deadpool R-rated nell'MCU, affiancato dal ritorno del Wolverine di Hugh Jackman, ha alzato le aspettative dei fan alle stelle per un film Marvel Studios dopo fasi che, secondo molti, possono definirsi abbastanza deludenti.

Le grandissime discussioni che stanno girando intorno alla pellicola, stanno facendo ipotizzare che Deadpool 3 potrebbe essere il vero film del multiverso dell'MCU. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!