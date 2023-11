Deadpool 3: le riprese sono ricominciate! La conferma di Disney

Se c'è un progetto che la Marvel non può fallire, quello porta il titolo di Deadpool 3. Un po' per il genuino affetto dei fan verso il Mercenario Chiacchierone, un po' per le recenti uscite cinematografiche altamente discutibili, il terzo capitolo della trilogia rappresenta una chiave di volta cruciale per il destino del Marvel Cinematic Universe.

A caricare di altissime aspettative ed immani responsabilità le spalle del regista, Shawn Levy, si aggiunge anche il fatto che Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel Studios in uscita nel 2024: Kevin Feige& co., dunque, faranno all-in sul tanto atteso crossover tra Deadpool e il mutante per eccellenza, vale a dire Wolverine, col clamoroso ritorno sul grande schermo di Hugh Jackman negli storici panni del personaggio che lo ha reso una vera e propria celebrità.

Tra una foto dal set e l'altra, l'entusiasmo degli spettatori cresce al pari livello delle teorie sui possibili sviluppi di trama: Multiverso, comparse inaspettate ed ulteriori ritorni dal passato di casa 20th Century Fox rappresentano soltanto l'apice dell'iceberg. Ebbene, nel corso di un Disney Town Hall, Alan Bergman, co-presidente della Disney Entertainment, ha confermato la ripresa della produzione di Deadpool 3. Il cast e l'intera crew tornano, dunque, sul set per ultimare il lavoro iniziato nei mesi precedenti. Dopo la clamorosa foto, in grado di fare il giro del web in pochissimi secondi, del tanto agognato costume originale dalle tinte gialle e blu di Wolverine, chissà se trapeleranno in rete ulteriori scatti degli attori in scena.

Senza dubbio, massima riservatezza regnerà sul set della pellicola, dal momento che numerose ed inattese sorprese sono nell'aria ormai da mesi. Dal possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 alla presenza dell'Elektra di Jennifer Garner, le voci in merito al già ricco cast sono sempre più incessanti. A tal proposito, lo stesso Shawn Levy ha palesato il suo interesse verso le innumerevoli fan-theories:

"La gente ama Deadpool. La gente ama Ryan [Reynolds, ndr.] e, fortunatamente, sembra che piaccia anche il mio lavoro - afferma orgoglioso il regista - Quindi sì... mi piace che ci sia stato un aumento smisurato di rumors sul casting del nostro film, ce ne sono così tanti che è impossibile sapere cosa è reale e cosa è inventato".

L'intero team al lavoro su Deadpool 3 sembra, dunque, galvanizzato dall'atmosfera di attesa, curiosità ed interesse intorno al nuovo, coraggioso lungometraggio. Non ci resta che sperare, pertanto, in un'effettiva concretizzazione delle premesse gloriose che accompagnano, ormai da mesi, il terzo capitolo della trilogia.