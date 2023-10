Deadpool 3, il rinvio è ufficiale! Qual è la nuova data?

Già da diverso tempo si vociferava il rinvio di Deadpool 3: ora la notizia è conferma. Quando potremo vedere il terzo capitolo della saga?

In una recente intervista Shawn Levy ha dichiarato, a proposito di una data d'uscita, che: "Non so nemmeno se l'abbiamo ufficialmente. So che dovevamo arrivare al 3 maggio. Di certo, lo sciopero degli attori e la lunga pausa della produzione hanno messo a rischio la data di uscita. Abbiamo girato metà del film. Ho montato metà del film. Non vediamo l'ora di rimetterci al lavoro per far uscire questo film l'anno prossimo".

In conclusione...non c'è una data d'uscita all'orizzonte. Sappiamo solamente che non sarà più quella del 3 maggio, data precedentemente decisa per il film.

Nel frattempo però vi diamo una notizia scottante: il cameo di Taylor Swift in Deadpool 3, un cameo quasi sicuro ma di cui tutti parlano ultimamente. Ebbene sì, l'attrice sarà presente nel film in arrivo in futuro. Contrariamente però a quanto creduto diversi mesi fa, la cantante non interpreterà Dazzler (mutante dei fumetti Marvel). Chi interpreterà? Ancora non si sa.

Che ne pensate di questo rinvio d'uscita di Deadpool 3? Quanto state aspettando il film? Ma soprattutto, sapevate del probabile cameo della Swift nel film? Lasciateci un commento per farcelo sapere!