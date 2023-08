Deadpool 3 sarà rinviato? Disney fa fuori il film dal calendario uscite

Nel bel mezzo dell'interruzione della produzione causa dagli scioperi WGA e SAG, l'attesissimo Deadpool 3 dei Marvel Studios è improvvisamente scomparso dal calendario delle nuove uscite Disney.

Sebbene i rumor sui personaggi degli X-Men che compariranno in Deadpool 3, le riprese del film sono interrotte da diverse settimane per via degli scioperi che stanno paralizzando l'industria di Hollywood, e il timore di un rinvio si fa sempre più concreto: fino a poche ore fa atteso per il 3 maggio 2024, infatti, il film con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman - che tornerà nei panni di una nuova versione di Wolverine, o per meglio dire Variante - è stato ufficialmente rimosso dal nuovo calendario Disney, che riporta una lista aggiornata di tutte le "prossime uscite cinematografiche" per il periodo che va da settembre 2023 a giugno 2024.

Questi i titoli che fanno parte del nuovo calendario:

A Haunting in Venice - September 15, 2023

The Creator - September 29, 2023

The Marvels - November 10, 2023

Next Goal Wins - November 17, 2023

Wish - November 22, 2023

The Bikeriders - December 1, 2023

Magazine Dreams - December 8, 2023

Poor Things- December 8, 2023

All of Us Strangers - December 22, 2023

Elio - March 1, 2024

Snow White - March 22, 2024

Kingdom of the Planet of the Apes - May 24, 2024

Inside Out 2 - June 14, 2024

L'elenco fornito è stato definito 'completo', ciò vuol dire che - almeno apparentemente - Disney ha già deciso di rinviare ritardato Deadpool 3 dalla sua uscita di maggio 2023, con un annuncio ufficiale che arriverà in seguito.

Vi terremo aggiornati.