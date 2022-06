Deadpool 3 rimarrà volgare anche sotto la Disney! Sarà il primo rated-r del MCU

Dopo l'annuncio di Shawn Levy alla regia di Deadpool 3, proseguono le belle notizie per i fan dello sboccato supereroe di Ryan Reynolds, dato che gli sceneggiatori del film hanno confermato che il prossimo capitolo della saga Marvel sarà rated-r.

L'imminente terzo capitolo del franchise di Deadpool sarà il primo realizzato dalla Disney, che ha acquisito la Fox nel 2019: i primi due episodi distribuiti dalla Fox avevano riscontrato un immenso successo classificati come rated-R (entrambi avevano guadagnato oltre $780 milioni in tutto il mondo), e fin dall'annuncio di un Deadpool 3 all'interno del Marvel Cinematic Universe i fan si sono chiesti come avrebbe fatto un supereroe esagerato e volgare come quello di Ryan Reynolds a convivere col PG-13 dei Marvel Studios e della Disney, storicamente uno degli studi più attenti da questo punto di vista.

"Eravamo abituati a fare le cose a modo nostro" ha dichiarato Reese, "quindi ci sono delle differenze, ovviamente, ma penso che la parte migliore di tutto questo sia che la Marvel è stata incredibilmente di supporto. Lasceranno che Deadpool possa fare il Deadpool. Non hanno fatto altro che chiederci come potevano aiutarci, domandarci quali personaggi del loro universo volevamo usare, cosa potevano fare per semplificarci la vita. Sono stati fantastici, ora tocca a noi ripagare la fiducia che hanno riposto in noi." Inoltre, quando gli è stato domandato se Deadpool rimarrà vietato ai minori, Reese ha dichiarato: "Oh, assolutamente, Deadpool 3 sarà rated-r: non modificheranno il tono della saga, ci è sempre stato detto che il film potrà essere rated-r e noi, dal canto nostro, stiamo scrivendo una storia assolutamente rated-r. Questo film non sarà il Deadpool della Disney."

Le dichiarazioni degli autori, dunque, anticipano Deadpool 3 come il primo film rated-r del MCU: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Deadpool 3 attualmente non ha una data di uscita, dunque rimanete sintonizzati per tutti i futuri aggiornamenti.