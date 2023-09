Deadpool 3, il regista vince un premio: ovviamente Ryan Reynolds lo trolla sui social

Shawn Levy e Ryan Reynolds hanno avuto diverse occasioni per lavorare insieme nel corso degli ultimi anni, prima in Free Guy e poi in The Adam Project. La terza collaborazione sarà Deadpool 3, anche se la produzione è in stand-by a causa degli scioperi. Tuttavia, Reynolds si è divertito a prendere in giro il proprio regista.

Nei giorni scorsi il Toronto International Film Festival ha assegnato a Shawn Levy il primo TIFF Tribute Norman Jewison Career Achievement Award nel corso dei TIFF Tribute Award. Il regista è stato fotografato con il premio tra le mani e il TIFF ha condiviso l'immagine su Instagram.



A quel punto Reynolds non si è lasciato sfuggire l'occasione di trollare l'amico Levy:"Congratulazioni, Shawn Levy, che carriera, e ha appena iniziato. Meritato" ha scritto nelle storie Reynolds, commentando in maniera ironica il premio assegnato al regista.



La star di Deapool non è nuova a questo tipo di azioni scherzose. Da anni è in corso una faida ironica tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che si prendono in giro sui social per i più svariati motivi. Vedremo prossimamente i due attori protagonisti insieme in Deadpool 3, nel quale Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine, l'iconico personaggio degli X-Men interpretato dal 2000 in poi.



Shawn Levy nei giorni scorsi ha dichiarato che Wolverine e Deadpool sono un paradiso per i registi che possono averli in coppia nello stesso film com'è capitato a lui nel terzo capitolo del franchise.