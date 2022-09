Deadpool 3: il regista Shawn Levy insieme a Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una nuova foto

A dirigere il video annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine è stato lo stesso Shawn Levy, che si occuperà della regia di Deadpool 3, la cui data d'uscita è fissata ufficialmente al 6 settembre 2024. I lavori sono appena iniziati e così Levy ne ha approfittato per scattarsi una foto insieme alle due star della pellicola attesissima.

Levy, che ha già diretto Reynolds nel film di successo di Netflix The Adam Project, sarà dietro la macchina da presa per il prossimo film sul Mercenario Chiacchierone, che tecnicamente non ha ancora un titolo ufficiale. Dopo Tim Miller per il primo film e David Leitch per Deadpool 2, Levy sarà il terzo regista a dirigere un film del franchise con Reynolds. Nella sua foto dal dietro le quinte del video di Deadpool 3, Levy ha scritto: "Peccato che questo lavoro sarà una tale rottura...".

La reazione iniziale del regista alla notizia è stata quella di sottolineare che si sta allenando per questo da tempo: "Voglio prendermi un minuto per ringraziare Stranger Things per avermi addestrato a tenere la bocca chiusa. Questa notizia mi ha bruciato le labbra per settimane".

Finora, Deadpool 3 è l'unico film che ruota attorno agli X-Men presente nel programma di uscite dei Marvel Studios. Si è parlato di un vero e proprio film sugli X-Men, ma non è stato annunciato ufficialmente nulla al di fuori di Deadpool 3 e della serie animata X-Men '97 di Disney+. Allo stato attuale, sia il 2023 che il 2024 sono pieni di film e programmi televisivi Marvel e il 2025 si sta rapidamente riempiendo. A questo ritmo, è probabile che il reboot degli X-Men della Marvel non arriverà prima del 2026.

In un secondo video pubblicato su Instagram, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno "spoilerato" la trama di Deadpool 3.