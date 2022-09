Deadpool 3, il regista su Wolverine tenuto segreto: 'Dobbiamo ringraziare Stranger Things'

Abbiamo scoperto da poco che Hugh Jackman sarà di nuovo Wolverine in Deadpool 3, notizia inaspettata per i fan, che credevano di aver detto addio a Jackman con Logan. L'informazione, probabilmente, ha stupito tutti anche perché è arrivata senza avvisaglie: ma come hanno fatto a mantenere il segreto? Sembra che Stranger Things c'entri qualcosa!

Come molti ricorderanno, il regista del film Shawn Levy è anche il produttore esecutivo della serie Netflix, e proprio quest'ultima esperienza gli ha insgnato alcune cose sulla segretezza. "Voglio prendermi un minuto per ringraziare Stranger Things per avermi insegnato a tenere la bocca chiusa", ha scritto Levy in un tweet dopo l'annuncio della presenza di Wolverine in Deadpool 3. "Questa notizia mi fa bruciare le labbra da settimane ormai."

Ovviamente l'annuncio ha portato con sé diverse domande. Ad esempio tutti si chiedono come sia vivo Wolverine dopo Logan. Il film sicuramente risponderà a questo quesito, ma non ci è ancora dato sapere come. Sembra infatti che gli attori e la troupe terranno le labbra sigillate in merito ai dettagli di trama, e gli stessi Reynolds e Jackman, in un'intervista in cui avrebbero dovuto rivelare il plot del film, si sono poi fermati sul più bello.

Secondo voi come sarà giustificato il ritorno di Wolverine? Scriveteci le vostre teorie nei commenti!