Deadpool 3, il regista paragona Taylor Swift a Spielberg: cameo sempre più certo?

Un po' come Re Mida, ogni cosa che tocca Taylor Swift diventa oro: la popolare cantante è al cinema con il film sull'Era Tour che ha già battuto Barbie e Spider-Man: No Way Home in termini di vendita di prevendite. Il suo talento in questi termini è stato riconosciuto anche da Shawn Levy.

Il regista di Deadpool 3 ha paragonato la forza creativa (nel mondo della musica) di Swift a Steven Spielberg nel mondo del cinema e questa simpatia potrebbe concretizzarsi in un cameo nel prossimo film con Ryan Reynolds. Per Levy, infatti, così come Spielberg sapeva fidarsi del suo istinto per l'inquadratura perfetta anche Taylor Swift gode della "profondità della sua visione su come vuole un testo, una melodia, un bridge o un videoclip".

Al momento, le riprese di Deadpool 3 sono in stop a causa dello sciopero degli attori, ma all'orizzonte non sembrano esserci ancora novità rilevanti sulla sua fine. Marvel, ha però, tranquillizzato i fan: Deadpool 3 è una priorità per i Marvel Studios e sembra certo, dunque, che il film sull'esilarante mercenario mascherato arriverà nel 2024 e un cameo di Swift potrebbe essere di certo molto gradito. L'unico ostacolo tra il dire e il fare è il tour della cantante che la vedrà impegnata almeno fino alla prossima estate.

Ma uno dei sogni della pop star è il cinema, come testimonia l'annuncio della realizzazione del primo film di Taylor Swift su una sceneggiatura originale scritta da lei che potrebbe essere l'inizio di una collaborazione anche con Shawn Levy!