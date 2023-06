Deadpool 3, per il regista c'è solo un film 'rivale' al botteghino

Le riprese di Deadpool 3 sono iniziate, ma il regista Shawn Levy si è già catapultato nel futuro tanto da considerare un film Marvel un possibile "rivale al botteghino".

La parola Marvel e non MCU è stata usata di proposito in quanto il regista di Deadpool 3 teme che il terzo capitolo dedicato al mercenario dall'umorismo acuto più famoso nel mondo dei fumetti non possa superare il successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo film animato della saga di Miles Morales.

"È così dannatamente raro che qualcosa sia all'altezza dell'hype, Spider-Man: Across the Spider-Verse è un lavoro magistrale", ha scritto Levy su Twitter. Il regista porterà sul grande schermo tanti X-Men originali in Deapool 3: basteranno a superare i numeri del secondo capitolo di Miles Morales? Effettivamente Spider-Man: Across the Spider-Verse ha superato al botteghino il primo capitolo, attestandosi come il più grande esordio animato della Sony e alzando l'asticella nel mondo dell'animazione come scriviamo nella nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Innegabile come le parole di Shawn Levy rappresentino una bella parentesi nel mondo dei supereroi, e chissà magari potrebbe nascere qualche interazione tra Miles e Deadpool!

Il secondo capitolo della saga di Miles Morales è al cinema, mentre per Deadpool 3 i fan dovranno attendere novembre 2024.