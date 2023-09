Deadpool 3 sarà Rated-R o PG-13? Shawn Levy mette fine al dibattito

Oltre ad aver commentato lo stato dei lavori di Deadpool 3 alla luce degli scioperi che hanno messo in pausa l'industria di Hollywood, il regista Shawn Levy ha risposto in maniera chiara e definitiva alla domanda che tutti i fan Marvel si fanno da anni: Deadpool 3 sarà PG-13 o Rated-R?

Intervistato in esclusiva da Deadline, l'autore di Stranger Things - alla sua terza collaborazione consecutiva con l'attore Ryan Reynolds dopo i precedenti film di fantascienza Free Guy e The Adam Project - ha confermato ufficialmente che Deadpool 3 sarà rated-r, mantenendo la stessa linea dei capitoli originali Deadpool e Deadpool 2 prodotti dall'ormai estinta 20th Century Fox.

"Quando ho accettato di dirigere Deadpool l'ho fatto perché, prima di innamorarmi di Ryan Reynolds, mi ero innamorato di questo personaggio. Io adoro Deadpool. Il primo Deadpool è, a mio modo di vedere, un film perfetto. Quindi, quando sono salito a bordo di questo terzo capitolo, l'ho fatto senza la minima intenzione di modificare il DNA del franchise. Deadpool 3 sarà un film crudo e molto vietato ai minori: abbiamo fatto di tutto per girarlo il più possibile in location e lontano dai palcoscenici con ambienti digitali. Internet lo ha rivelato per noi, facendo trapelare qualche foto che sicuramente avete visto, quindi grazie internet. Ma al di là di questo, volevamo realizzare un film radicato nel mondo reale. Se metti Hugh Jackman nei panni di Wolverine al fianco di Ryan Reynolds in quelli di Deadpool, avrai qualcosa di simile a Prima di mezzanotte e 48 Hours o Un biglietto in due" ha concluso il regista, citando anche i film che, a quanto pare, fungeranno da principali ispirazioni di Deadpool 3.

Ricordiamo che in precedenza anche Kevin Feige aveva promesso che Deadpool 3 sarebbe stato il primo film rated-r della Marvel ed evidentemente una volta arrivato sul set il film non ha tradito la parola data. E, per quanto rappresenterà una prima grande volta per il MCU e i Marvel Studios, di certo non si tratterà di un salto nel vuoto: ricordiamo infatti che Deadpool e Deadpool 2 sono rispettivamente il terzo e il quarto film col maggior incasso di sempre nel circuito rated-r, recentemente superati solo da Oppenheimer e ancora prima da Joker. Non a caso, molti prevedono che Deadpool 3 sarà il secondo film della Saga del Multiverso, dopo Spider-Man: No Way Home, a superare il miliardo di dollari al botteghino globale.

