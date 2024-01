Deadpool 3, quando uscirà il trailer? Forse abbiamo una data

I fan erano speranzosi di poter vedere qualcosa in più di Deadpool 3 prima della fine del 2023 ma così non è stato. Tuttavia, potrebbe essere imminente l'uscita del trailer del primo film del franchise incluso nell'MCU, che vedrà il ritorno di Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson/Deadpool affiancato da un partner d'eccezione.

Hugh Jackman sarà nuovamente Logan/Wolverine nel terzo film su Deadpool; il personaggio ha contribuito a consolidare in tutto il mondo il successo di Jackman negli ultimi vent'anni. Ma quando sarà disponibile il trailer?



Secondo l'insider Daniel Richtman, il primo teaser di Deadpool 3 sarà pubblicato durante il Super Bowl LVIII, praticamente tra un mese, l'11 febbraio.

Si tratta soltanto di un'indiscrezione al momento ma l'ipotesi appare plausibile, dal momento che spesso gli studi tendono a presentare i trailer dei loro prossimi blockbuster durante l'evento più seguito dell'anno in tv. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni nel caso fosse confermata questa voce. Hugh Jackman ha interpretato Wolverine sin dal primo film della saga degli X-Men, uscito nelle sale nel 2000 per la regia di Bryan Singer, con Patrick Stewart e Ian McKellen.



Sono diversi i cameo segnalati nel film, tra cui diversi dei personaggi di X-Men come Tempesta, Ciclope e Gambit.

Tra le indiscrezioni degli ultimi giorni sembra che possa esserci il cameo di Liev Schreiber nel ruolo di Victor Creed, interpretato in X-Men le origini - Wolverine.