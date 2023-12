Deadpool 3, quando uscirà il primo teaser trailer del nuovo film Marvel?

Dopo le ultime novità sulla trama di Spider-Man 4, vi segnaliamo l'arrivo online di nuove indiscrezioni relative all'altro attesissimo film 'stand-alone' dei Marvel Studios, ovvero Deadpool 3.

Più nello specifico, in queste ore il famoso leaker e insider Cryptic4K, noto per le sue informazioni di prima mano su tutto ciò che riguarda i trailer e la durata dei filmati promozionali, degli episodi tv e dei film per le sale, ha svelato che il primo teaser trailer di Deadpool 3 uscirà durante il prossimo Super Bowl, che si terrà domenica 11 febbraio 2024: considerato che, a causa degli scioperi di Hollywood che hanno bloccato l'industria per diversi mesi, il film Marvel Studios con Ryan Reynolds e Hugh Jackman diretto da Shawn Levy è stato recentemente rinviato 26 luglio 2024, un debutto datato febbraio per il primo teaser trailer rientrerebbe nei giusti tempi di marketing.

Comunque, per quanto lo scooper Cryptic4K abbia dimostrato più volte in passato l'affidabilità delle sue fonti, va precisato che non si tratta in alcun modo di informazioni ufficiali, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità.

Per altri misteri relativi all'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, che sarà l'unica uscita dei Marvel Studios al cinema in tutto il 2024, guardate il nuovo post di John Cena dedicato a Deadpool 3, che ovviamente ha spinto i fan a credere che la star di The Suicide Squad apparirà nel titolo MCU.