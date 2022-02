Deadpool 3, quando uscirà il sequel con Ryan Reynolds?

Recentemente Ryan Reynolds ha parlato di Deadpool 3 in un’intervista, nella quale ha chiarito di non poter rivelare grandi informazioni di trama per il momento. I fan attendono il terzo capitolo dedicato al personaggio da ormai tantissimo tempo, e arrivati a questo punto ci si chiede: quando arriverà Deadpool 3? Ecco cosa sappiamo.

Tutti sono molto curiosi di scoprire quale sarà il destino di Deadpool in mano alla Disney. Il creatore Rob Liefeld si è infatti detto molto dubbioso in merito al fatto che la celebre casa di produzione sarà in grado di realizzare un terzo capitolo all'altezza, ma alcune fonti hanno assicurato che il popolare personaggio non perderà la sua verve.

In ogni caso sembra che ci sarà ancora molto da attendere. Tempo fa, infatti, si era parlato della possibilità che le riprese iniziassero nel 2022, ma sembra che i lavori sulla sceneggiatura non si siano ancora conclusi. Reynolds ha infatti dichiarato nel mese di Dicembre di essere ancora in fase di scrittura insieme alle sceneggiatrici Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin, e questo andrebbe dunque ad allungare i tempi.

Partendo da questa informazione, è realistico pensare che le riprese potrebbero iniziare a inizio 2023. Questo porterebbe Deadpool 3 sui nostri schermi a fine anno, o a inizio 2024. Ovviamente tutti si augurano che si possa tornare sul set entro gli ultimi mesi 2022, possibilità che porterebbe il film sui nostri schermi verso la fine del 2023. Restiamo in attesa di altre notizie.