Deadpool 3, quando ripartono le riprese? Tutte le novità dopo la fine dello sciopero SAG

Lo sciopero del sindacato SAG-AFTRA è ufficialmente terminato alla mezzanotte di giovedì 9 novembre orario di Los Angeles, cosa che permetterà ai principali film degli studios di riprendere i lavori interrotti durante l'estate: tra questi, ovviamente, spicca Deadpool 3 dei Marvel Studios.

Il 19 ottobre scorso è stato riferito che, a causa della pausa prolungata cui i lavori sul film sono stati costretti per via degli scioperi, Deadpool 3 era stato rimosso dal calendario di uscite della Disney, e attualmente non è ancora stata comunicata una nuova data ufficiale per l'attesissimo film diretto da Shawn Levy. La speranza, del pubblico e ovviamente della Disney, è quella di poter terminare il film in tempo, ma anche se è stato confermato che Deadpool 3 avrà la priorità e riprenderà i lavori nei giorni immediatamente successivi alla fine dello sciopero, un rinvio ad un'altra data del 2024 a questo punto non è da escludere. Il film era originariamente atteso per il 3 maggio del prossimo anno, ma il più recente calendario ufficiale delle uscite Disney dal 2024 al 2031 non ha fornito una data sostitutiva.

Con Deadpool 3 destinato a riportare Wolverine di Hugh Jackman sul grande schermo e ad introdurre Logan e Wade Wilson nell'MCU, ci si aspetta che il film finirà col giocare un ruolo potenzialmente molto importante nel grande quadro generale della Saga del Multiverso, specialmente dopo gli eventi del finale a sorpresa di The Marvels e quelli della seconda stagione di Loki.

Ovviamente la ripartenza delle riprese potrebbe significare l'arrivo online di nuove foto dal set e quindi possibili anticipazioni sulla trama: restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.