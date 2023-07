Deadpool 3, qual è la trama del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman?

Dopo gli ultimi rumor sul villain di Deadpool 3, che secondo le indiscrezioni sarà 'un volto noto del MCU', torniamo a parlare dell'attesissimo film dei Marvel Studios con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman in uscita a maggio 2024.

Molti fan del Marvel Universe infatti si domandano qual è la trama di Deadpool 3, ma chiaramente ogni possibile risposta non può prescindere da una serie di avvertenze e 'mani avanti': come spesso accade con i Marvel Studios, infatti, il progetto di Deadpool 3 è blindatissimo, e al momento non si ha alcun tipo di informazione ufficiale riguardante la storia che il film racconterà. Al contrario, invece, le indiscrezioni si rincorrono...

Una delle più famose vuole che Deadpool 3 adatterà in larga parte House of M, il famoso fumetto Marvel Comics creato da Brian Michael Bendis che, guarda caso, ha molto a che fare con il Multiverso e le realtà alternative e vede Wolverine tra i suoi principali protagonisti: secondo un leak delle scorse settimane, che ha ricevuto anche la 'benedizione' del famoso leaker My time to shine, la trama del film vedrà Deadpool subire le conseguenze dei viaggi nel tempo visti alla fine di Deadpool 2, con la TVA che darà la caccia a lui e Wolverine. Per fuggire alla TVA attraverso le porte spalancate del Multiverso (in Deadpool 3 avranno un cameo Ben Affleck e Jennifer Garner nei panni di Daredevil e Elektra), i due supereroi rivali finiranno in una realtà alternativa in cui Magneto (Ian McKellen) è il leader del mondo e i mutanti rappresentano la maggior parte della popolazione (come nel fumetto House of M, appunto).

In questo universo Wanda (Elizabeth Olsen) è viva ed è la figlia di Magneto (come nei fumetti Marvel), e Deadpool metterà insieme una squadra per fronteggiarli riunendo gli X-Men, o meglio una nuova versione del team interpretata dal cast dei vecchi film della Fox. Addirittura il leak si propone di anticipare anche il finale del film, con Deadpool e Wolverine che rimarranno nel MCU e Logan che andrà per la sua strada in cerca di possibili altri mutanti nascosti in giro per il mondo.

Vale la pena ripetere che queste indiscrezioni non sono in alcun modo state confermate dalla Marvel, quindi al momento è impossibile stabilirne la veridicità. In attesa di altri aggiornamenti, vi ricordiamo che Deadpool 3 uscirà il 3 maggio 2024.