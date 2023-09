Deadpool 3, a che punto erano le riprese prima degli scioperi? Risponde il regista

Mentre sul web tra gli insider si parla delle possibili connessioni tra Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars, il regista del film Shawn Levi ha fornito un po' di fatti concreti ai fan del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di una recente intervista concessa in esclusiva a Deadline, infatti, l'autore di The Adam Project, Free Guy e Stranger Things ha rivelato a che punto erano i lavori di Deadpool prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood: "Beh, come tutto il resto del nostro settore, o almeno gran parte di esso, come saprete siamo attualmente in pausa. Eravamo a circa metà delle riprese di Deadpool quando sono iniziati gli scioperi. Lasciatemi dire che per me è stata una vera gioia ogni singolo giorno, e il film sarà fantastico come tutti i fan sperano che sia. Ma, ripeto, eravamo a metà delle riprese quando abbiamo chiuso i battenti, la nostra troupe e tutti noi stiamo aspettando che venga raggiunto un accordo equo tra le due parti e che gli scioperi abbiano fine prima di rimetterci a lavoro”.

Vale la pena di ricordare che i lavori di Deadpool 3 sono proseguiti dopo l'inizio del primo sciopero, quello del sindacato degli sceneggiatori WGA, dato che la sceneggiatura del film era già stata completata con largo anticipo, ma qualche settimana dopo la produzione si è dovuta arrendere di fronte al secondo sciopero, quello del sindacato degli attori SAG. A causa del rallentamento subito, Deadpool 3 ha perso la sua data d'uscita e al momento non compare nel nuovo calendario di Disney per i film del 2024.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.