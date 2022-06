Deadpool 3, promesse di guerra a Marvel Studios: 'Prenderemo in giro i loro film'

Deadpool 3 è sicuramente tra i film più attesi del futuro del Marvel Cinematic Universe, e in una recente intervista promozionale gli autori Rhett Reese e Paul Wernick hanno promesso che sotto la guida dei Marvel Studios Wade Wilson non rimarrà senza la sua arma più micidiale: l'insulto gratuito.

Dopo aver rivelato i primi dettagli sulla storia di Deadpool 3, infatti, il duo di sceneggiatori è stato ospite del The Post Credit Podcast, e durante la chiacchierata hanno discusso del grande tesoro di 'materiale per battute' offerto dai tantissimi film (e serie tv) prodotti dai Marvel Studios negli ultimi quattordici anni. "Quanti film hanno fatto fino ad oggi? 25? 26? 28? Qualcosa del genere", ha detto Reese al podcast. "Abbiamo un vero e proprio tesoro di materiale per battute da cui attingere ora ... e Deadpool è un grande opportunista in tal senso, sicuramente non si farà sfuggire l'occasione".

Del resto quando era controllato dalla Fox, come ricorderete, Deadpool non si è mai vergognato di attaccare i film della saga degli X-Men, a cominciare da X-Men: Origins - nel quale Ryan Reynolds esordì per la prima volta nei panni i Wade Wilson, in una versione odiatissima tanto dai fan quanto dallo stesso attore - per arrivare fino all'acclamato Logan di James Mangold. Tra la Infinity Saga e la vastissima Fase 4, per la prima volta divisa tra cinema e serie tv, il supereroe scorretto di Ryan Reynolds avrà tantissimo materiale per le sue battute, e solo il buon senso potrà guidarlo nella scelta dei bersagli: chi o quale evento del MCU verrà preso in giro con più spietatezza, secondo voi? Nick Fury? Thanos? Steve Rogers? La morte di Tony Stark? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Ricordiamo che Deadpool 3 non ha ancora una data d'uscita, ma i Marvel Studios saranno al San Diego Comic Con quindi le attesissime novità sul futuro della saga arriveranno tra poche settimane.