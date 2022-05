Deadpool 3, solo prodotti di Ryan Reynolds nella nuova foto: 'Brand integration riuscita'

Da quanto tempo aspettiamo notizie su Deadpool 3? La produzione del terzo film con protagonista il mercenario dalla bocca larga interpretato da Ryan Reynolds sembra ancora in alto mare, ma in queste ore il protagonista di Free Guy ha comunque voluto comunicare i fan di esser riuscito a raggiungere un importante risultato.

Mentre i fan si chiedono se rivedremo Domino in Deadpool 3, infatti, i profili social ufficiali del film di Shawn Levy ci mostrano una foto da cui traspare un dettaglio a cui è impossibile non far caso: Ryan Reynolds è riuscito a piazzare ogni singolo brand di sua proprietà nel nuovo film sulle avventure del nostro scorrettissimo mutante.

Dalla giacca targata Mint Mobile indossata dal Peter di Rob Delaney all'Aviation Gin, passando per il Wrexham AFC (squadra di football di cui Reynolds è co-proprietario), Maximum Effort ed MNTN, i marchi in qualche modo legati all'attore di Lanterna Verde la fanno da protagonisti in questa nuova foto, come conferma il messaggio allegato al post: "Aggiornamenti su Deadpool 3: la brand integration è riuscita. Ora mancano storia, personaggi e script!"

Decisamente poco per esultare, ma... È pur sempre qualcosa, non trovate? Certo è che il buon Ryan sarà ben contento di questo risultato ottenuto! Tornando a parlare di aspetti più (o meno?) importanti del film, comunque, ecco cos'ha detto Morena Baccarin sul suo possibile ritorno in Deadpool 3.