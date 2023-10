Deadpool 3 è una priorità per Marvel: le voci tranquillizzano i fan

Deadpool 3 è uno dei cinecomic più attesi dai fan e, con lo sciopero degli attori che sembra in procinto di terminare, siamo sicuri che la produzione farà di tutto per portare a termine i lavori e fare uscire il film nel maggio del 2024 come preventivato. Il regista Shawn Levy ha analizzato, in un’intervista, lo stato dei lavori.

Dopo aver mostrato Hugh Jackman tornare in palestra per Deadpool 3, a indicazione del fatto che il nuovo inizio delle riprese potrebbe essere vicino, torniamo a parlare del film del Marvel Cinematic Universe per condividere le voci che vorrebbero la fase di produzione essere tornata sui binari che permetterebbe all’opera di essere pubblicata senza ritardi, al contrario di quanto si è a lungo pensato.

A causa dei due scioperi che hanno bloccato Hollywood, infatti, a molti addetti ai lavori è sembrato improbabile che il terzo capitolo sull’irriverente eroe dei fumetti potesse riuscire a debuttare seguendo il calendario previsto inizialmente.

Secondo quanto riportato da The Wrap, però, il film sarebbe una priorità assoluta per la Disney, la quale si starebbe preparando a velocizzare i lavori per mantenere le promesse e cercare di rispettare il calendario relativo anche alle uscite successive.

Il filmmaker Shawn Levy, regista del film, ha in questo senso spiegato: “Siamo a metà strada per quanto riguarda le riprese di Deadpool. È stato un divertimento quotidiano e vi spoilero che la chimica sul set è stata implacabilmente fantastica come tutti speravamo che fosse. Ma siamo a metà delle riprese, ci siamo fermati, la nostra troupe e tutti noi siamo in attesa di un accordo giusto ed equo che ponga fine a questo sciopero e che faccia tornare al lavoro la nostra industria e il nostro film”.

Ottime premesse dunque in attesa che i lavori ricomincino e, mentre speriamo che tutto possa filare liscio per quanto concerne la data d’uscita, vi lasciamo a una comparazione degli stipendi di Hugh Jackman e Ryan Reynolds, protagonisti di Deadpool 3.