Deadpool 3, primi dettagli sulla storia del film MCU! Sarà questione di squilibri

Dopo aver confermato che Deadpool 3 sarà rated r anche sotto la Disney, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno svelato i primi dettagli sulla storia del nuovo film con Ryan Reynolds, il primo della saga ex Fox che andrà ad inserirsi nel franchise del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di un'intervista col podcast Post Cred Pod, i due autori hanno dichiarato: "Questo film rappresenta un'ottima occasione per raccontare Deadpool come un pesce fuor d'acqua, un pesce fuor d'acqua molto squilibrato. In sostanza vedremo questo pazzo squilibrato piazzato al centro di un universo narrativo molto equilibrato, il che sarà un vero spasso."

In precedenza Reese e Wernick avevano dichiarato di essere ansiosi di poter prendere in giro il MCU attraverso la boccaccia senza peli sulla lingua di Wade Wilson, anche grazie al fatto che ora che il progetto farà parte del parco titoli dei Marvel Studios i due autori potranno utilizzare tantissimi eroi e cattivi della saga a proprio piacimento. Recentemente, per esempio, si è vociferato di un possibile cameo di Thor di Chris Hemsworth in Deadpool 3, ma ovviamente i due autori sono rimasti a bocca serrata.

Ricordiamo che Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, alla terza collaborazione consecutiva con Ryan Reynolds dopo Free Guy e The Adam Project. Il film non ha ancora una data d'uscita, e non è neppure chiaro se oltre a Reynolds torneranno altre star della saga Fox (come Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Zazie Beetz) né tanto meno se il film sarà collegato in qualche modo agli X-Men. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.