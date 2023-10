Deadpool 3, primi dettagli sul combattimento tra Deadpool e Wolverine: parla Shawn Levy

Deadpool 3 è stato recentemente rinviato a causa dello sciopero di Hollywood, che continua ad impedire la ripresa dei lavori, ma in queste ore il regista del film Shawn Levy ha voluto allietare l'attesa dei fan offrendo nuovi dettagli sulla battaglia tra Deadpool e Wolverine.

Come ricorderete la scena, che è stata al centro di diverse foto dal set condivise sui social poco prima dello stop ai lavori imposto dagli scioperi, mostra il Deadpool di Ryan Reynolds e il Wolverine di Hugh Jackman darsele di santa ragione in una sorta di località deserta, che potrebbe trattarsi del morente universo degli X-Men della Fox (una deduzione suggerita dall'enorme logo 20th Century Fox semi-sepolto dalla sabbia un po' come la Statua della Libertà nel famoso finale de Il pianeta delle scimmie). Sebbene il motivo di questo scontro tra i due supereroi rimanga segreto, il regista Shawn Levy ha offerto nuovi dettagli sulla sequenza: “Devo dire che si tratta di una scena molto divertente perché Ryan è straordinario nel dipingere Deadpool come un perdente: la verità è che Deadpool è un combattente fantastico ma ha uno stile profondamente imperfetto mentre, beh…diciamolo, Wolverine è Wolverine”.

Considerato che Deadpool 3 sarà il primo film rated-R dei Marvel Studios e che entrambi i personaggi sono dotati di un potente fattore di guarigione, ci si aspetta un duello a dir poco sanguinoso, che finalmente porterà sul grande schermo la celebre e amichevole faida social che da anni vede protagonisti i due sodali Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Dalle parole di Shawn Levy, comunque, come prevedibile sarà Logan a spuntarla, alla fine.

