Deadpool 3, previsto il ritorno di 'tanti' X-Men originali? Ci sarà anche Halle Berry

L'attesissimo nuovo cinecomix dei Marvel Studios Deadpool 3 ha iniziato le riprese qualche settimana fa, ma in queste ore sono emerse sul web alcune anticipazioni che - se confermate - manderanno in delirio i fan degli X-Men.

Secondo un tweet del fidato scooper CanWeGetSomeToast, legato al celeberrimo My time to shine hello, l'amatissimo Wolverine di Hugh Jackman non sarà l'unico membro del cast degli X-Men del 2000 ad apparire nel prossimo trequel del Marvel Cinematic Universe. Stando alle indiscrezioni, infatti, anche Halle Berry, Famke Janssen e James Marsden riprenderanno i loro ruoli di Tempesta, Jean Grey e Ciclope, rispettivamente. Come se non bastasse, in un secondo post CanWeGetSomeToast ha aggiunto che in Deadpool 3 appariranno anche due cattivi: "Uno dei film della Fox degli X-Men e uno del MCU, ma i fan non indovineranno mai di chi si tratta". Lo scooper ha anche chiarito che rivelerà l'identità di questi misteriosi personaggi a tempo debito, dato che al momento è 'ancora troppo presto' (anche se, per via dello sciopero degli sceneggiatori, la sceneggiatura di Deadpool 3 non sarà soggetta a modifiche, cosa che impedirà a Ryan Reynolds di improvvisare).

A proposito del ritorno di volti noti della saga, vale la pena di notare che in precedenza Patrick Stewart e Ian McKellen avevano lasciato intendere che i loro famosi personaggi Charles Xavier e Magneto avrebbero avuto un ruolo nel futuro della saga Marvel, ma non è chiaro al momento se la loro partecipazione è prevista per Deadpool 3 o per altri progetti legati al Multiverso, come ad esempio Avengers: Secret Wars.

Vi terremo aggiornati. Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.