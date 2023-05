Deadpool 3, ci sarà anche il Peter di Rob Delaney!

Deadpool 3 sarà un film di grandi ritorni: oltre a quello ovvio del mutante dalla bocca larga interpretato da Ryan Reynolds assisteremo a quello inaspettato del Wolverine di Hugh Jackman, ma il più importante e sperato è probabilmente quello annunciato in queste ore e che va a pescare dal cast del precedente capitolo della saga.

Mentre James Mangold si dice felice del ritorno di Wolverine dopo il suo Logan, Disney annuncia infatti il ritorno di Peter, il personaggio interpretato da Rob Delaney in Deadpool 2: si tratta, come presumibilmente ricorderete, di un personaggio umano e privo di qualunque tipo di superpotere unitosi a quell'X-Force che, capitanata dal nostro Wade Wilson, si lanciò al salvataggio di Russell Collins dal Centro di Rieducazione per Mutanti.

Comic relief apprezzatissimo dai fan, Peter era stato probabilmente uno degli elementi più riusciti di un film che non ha fatto altro che aumentare il già fortissimo amore nutrito dal pubblico per il personaggio interpretato da Ryan Reynolds: vedremo, a questo punto, se nel film che segnerà l'ingresso di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe il nostro Peter godrà anche di un minutaggio maggiore. A proposito di grandi ritorni, intanto, Ryan Reynolds ha promesso qualcosa di completamente nuovo per il Wolverine di Hugh Jackman.