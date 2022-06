Deadpool 3, perché tanta attesa per il sequel con Ryan Reynolds? Parlano gli autori

Sono ormai passati oltre quattro anni dall'arrivo nelle sale di Deadpool 2 e ogni giorno che passa appare sempre più chiaro come ce ne vorranno almeno altri due (ma probabilmente saranno tre) per l'arrivo nelle sale di un Deadpool 3 con protagonista il Mercenario di Ryan Reynolds. In una recente intervista, gli autori provano a dare spiegazioni.

Rhett Reese ha dichiarato che stanno cercando di renderlo il miglior film della trilogia. "Vogliamo renderlo grande", ha detto Reese in un'ampia intervista a The Playlist. "Siamo come in laboratorio a lavorarci sopra con Ryan Reynolds tutto il tempo, e ci stiamo divertendo molto".

Poi ha aggiunto: "Quindi, speriamo che questo porti a un risultato e che alla fine diverta il mondo. Ma sapete, è un matrimonio tra Fox e Disney e sono due universi diversi e non è facile. Ma è anche una sfida meravigliosa e, sapete, un problema non di poco conto riuscire a fondere questi mondi. Quindi, ci stiamo divertendo".

Nella stessa intervista, Reese si è detto entusiasta di essere uno dei filmmaker che contribuiranno a collegare il Marvel Cinematic Universe con il mondo Marvel precedentemente costruito dalla 20th Century Fox.

"Ovviamente si tratta di due regimi completamente diversi, giusto? Quindi, anche due tipi di burocrazia diversi", ha continuato. "C'era la Fox, tutte queste persone diverse, e ora non ci sono più quelle persone. Ci sono queste altre persone [della Disney] e queste fanno le cose a modo loro. E noi eravamo abituati a fare le cose a modo nostro, quindi ci sono delle differenze, ma credo che la parte migliore sia che la Marvel ci ha supportato in modo incredibile".

La buona notizia è che Deadpool 3 rimarrà volgare anche alla Disney, che non cambierà la natura del personaggio e manterrà il Rated R. Al momento si valuta anche l'ingresso di un Avenger.