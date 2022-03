Deadpool 3, perché il film con Ryan Reynolds segnerà un evento storico per il MCU

Ryan Reynolds ci aveva promesso aggiornamenti su Deadpool 3, e così è stato: nelle scorse settimane l'attore ha rivelato il e regista del terzo film di Deadpool, e adesso scopriamo anche un interessante dettaglio sul piano produttivo.

Secondo quanto riportato su Forbes, infatti, Ryan Reynolds e la sua società di produzione, la Maximun Effort, parteciperanno alla produzione del film ora parte del MCU.

Se questa notizia, di per sé, può non sembrarvi nulla di che, dato che così è stato anche per i precedenti capitoli della saga di Deadpool, e che praticamente sapevamo già che Reynolds avrebbe ricoperto anche un ruolo da produttore per il film, non dimenticatevi che Disney e Marvel Studios non sono soliti condividere la produzione delle proprie pellicole.

Finora è infatti avvenuto solo con i film di Spider-Man con Sony Pictures, mentre quando in passato abbiamo visto la partecipazione di altri studios come Universal o Paramount (ad esempio con L'Incredibile Hulk o Captain America: The First Avenger), si è trattato sempre in qualità di distributori delle pellicole.

Reynolds, inoltre, dopo la ex-moglie Scarlett Johansson con Black Widow, sarà una delle prime star Marvel a risultare tra i produttori di un film del MCU, e assieme a Paul Rudd per i film di Ant-Man, tra coloro che hanno anche collaborato alla sceneggiatura del progetto.

"Ho fatto un corso intensivo nel comprendere il valore del marketing e del raccontare storie grazie a Deadpool" ha affermato Reynolds ai microfoni di Forbes "Deadpool mi ha insegnato che la necessità aguzza l'ingegno. Il franchise di Deadpool non ha mai avuto il budget e le finanze di cui disponevano altri cinecomic. E due dei più grandi avversari della creatività sono il troppo tempo e il troppo denaro a disposizione. Io ho imparato a valorizzare il personaggio piuttosto che il puro spettacolo grazie a questi film".