Deadpool 3, Patrick Stewart conferma: 'Charles Xavier è ancora tra noi...'

In attesa di capire a quale universo appartiene il Wolverine di Deadpool 3, in queste ore sono emerse nuove dichiarazioni da parte di Patrick Stewart, storico interprete del leader degli X-Men Charles Xavier.

In una nuova intervista con Josh Horowitz, conduttore del podcast Happy Sad Confused, Patrick Stewart ha lasciato intendere che il Professor X è "ancora in giro" nell'universo Marvel, o per meglio dire nel Multiverso Marvel, e l'attore è "estremamente fiducioso" circa un possibile ritorno del buon professore. Nonostante il personaggio sia stato ucciso diverse volte nei film Marvel, le ultime volte in Logan e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il suo ritorno è sempre possibile, anche e soprattutto per il prossimo Deadpool 3.

A questo proposito, Horowitz ha specificatamente chiesto a Patrick Stewart se sarebbe apparso con al fianco di Hugh Jackman in Deadpool 3, e l'attore britannico ha ammesso: “L'ipotesi è saltata fuori, diciamo, se ne è parlato. Sai, gli ultimi due tre anni sono stati molto difficili da un punto di vista lavorativo, tra problemi di salute e il Covid, insomma ci siamo capiti."

Non è la prima volta che Patrick Stewart lascia intendere di un possibile ritorno di Charles Xavier nel MCU, con i rumor di parecchio tempo che lo volevano in Deadpool 3 e in Avengers: Secret Wars, e adesso che il finale di The Marvels lo ha addirittura citato ai fan non resta altro da fare se non aspettare nuove informazioni ufficiali.