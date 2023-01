Deadpool 3, parla Ryan Reynolds: 'Sarà come camminare su una corda'

Cos'aspettarci da un film in cui vediamo per la prima volta insieme Deadpool e Wolverine? La risposta è una soltanto: fuochi d'artificio, che sia nel bene o nel male. A permetterci di farci un'idea un po' più precisa di ciò che vedremo in questo Deadpool 3 è stato in queste ore proprio Ryan Reynolds, che ci ha parlato dei toni del film.

Mentre continua l'annosa faida con Hugh Jackman, stavolta con oggetto il titolo ancora top secret di Deadpool 3, Reynolds ci parla infatti di un film costantemente in bilico, nel quale i toni da action movie dovranno essere costantemente bilanciati con quelli da commedia che ci si aspetta quando si tratta di Wade Wilson.

"Penso sia una camminata su una fune. Voglio dire, la maggior parte di questi film sono una camminata sulla corda in termini di toni, ma in questo caso ci sono due personaggi iconici che esistono già nel Marvel Ancillary Universe [letteralmente: Universo Marvel Accessorio, ndr], solo che ora siamo nel Marvel Cinematic Universe. [...] Sta tutto nel trovare il modo di servire a dovere questi due personaggi che sono straordinariamente autentici l'uno con l'altro, ma penso che questi segni negativi diventeranno un segno positivo in maniera davvero grandiosa" sono state le parole di Reynolds.

E voi, cosa vi aspettate? Credete che mettere insieme Deadpool e Wolverine sia stata una buona idea?