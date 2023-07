Deadpool 3: online le prime foto dal set del nuovo film con Ryan Reynolds

Sono finalmente trapelate sulla rete le prime immagini di Ryan Reynolds nei panni del suo eroe Marvel sul set di Deadpool 3. A quanto pare, dunque, le riprese, che dovrebbero essere cominciate a maggio, stanno continuando nonostante lo sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA. Le foto mostrano una scena ambientata tra i boschi di Londra.

Dopo avervi messo a conoscenza del rumor che vorrebbe Owen Wilson in Deadpool 3, è infine arrivato il momento di qualcosa di ufficiale, o quasi.

Le foto pubblicate dal tabloid inglese provengono inequivocabilmente dal set del nuovo film di Shawn Levy e ci mostrano il ritorno dell’eroe nella sua tuta d’ordinanza alle prese con quello che sembra un incidente d’auto. Vi lasciamo le due foto, ripubblicate dal profilo Twitter DiscussingFilm, in calce all'articolo.

Ora non resta altro che aspettare per poter vedere anche il ritorno dell’altra grande star presente in quello che potrebbe essere uno dei crossover più riusciti degli ultimi tempi. Se l’attesa per vedere Reynolds nei panni dell’irriverente eroe dal costume rosso era alta, quella che riguarda il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine sta facendo fremere i fan del personaggio e dei cinecomic da ormai sei anni.

L’uscita del nuovo film sul supereroe dalla lingua pungente è prevista per il 3 maggio 2024, intanto, vi lasciamo alle parole di James Mangold che aveva già pensato di fare un film simile a Deadpool 3 nel lontano 2017, appena finite le riprese del suo Logan, ultimo film a vedere come protagonista Wolverine.