Deadpool 3: un nuovo poster ce lo mostra con gli abiti di Iron Man

Ormai aspettiamo tutti con grande impazienza Deadpool 3 e in attesa di scoprire cosa accadrà al Mercenario Chiacchierone, i fan si divertono postando dei simpaticissimi poster. L'ultimo della lista è chiaramente collegato al personaggio di Iron Man.

Deadpool è stato uno dei grandi assenti dell'Investor Day e in molti hanno pensato che questo personaggio tanto amato non entrerà a far parte a pieno titolo del Marvel Cinematic Universe ma che per lui sarà trovata una collocazione diversa. I fan però vorrebbero vederlo in qualche modo collegato agli amatissimi Avengers.

Erathrim20 ha recentemente pubblicato la sua versione di un poster di Deadpool 3 con la didascalia "Tony Stank". La falsa immagine promozionale mostra il mercenario mascherato che indossa un completo da lavoro simile a Tony Stark con l'armatura nanotecnologica (come si vede in Avengers: Infinity War ed Endgame) parzialmente formata sul suo corpo. Ai suoi piedi si trova l'armatura Rescue di Pepper Potts, con l'elmo aperto.

Come accennato in precedenza, non vi sono ancora molti dettagli per la trama di Deadpool 3, ma la fan art ricorda la popolare miniserie del 2012 Deadpool Kills the Marvel Universe dello scrittore Cullen Bunn e dell'artista Dalibor Talajić. La graphic novel di 5 numeri (più il suo seguito del 2017) potrebbe servire da ispirazione nel caso in cui la Disney decidesse di mantenere il tono dei primi 2 film. Questo potrebbe anche essere un modo divertente per riportare attori come Robert Downey Jr. e Chris Evans nell'MCU.