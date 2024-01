Deadpool 3, nuove foto dal set con Wolverine! Ryan Reynolds interpreta anche Omega Red?

Dopo la foto dal set di Deadpool 3 pubblicata da Ryan Reynolds, in queste ore sono emerse online nuove immagini leak per l'attesissimo film dei Marvel Studios, che svelano sguardi approfonditi a Wolverine di Hugh Jackman e ad una nuova variante di Wade Wilson.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, le nuove foto dal set di Deadpool 3 svelano uno sguardo ravvicinato al nuovo costume di Wolverine, incredibilmente simile a quello classico dei fumetti Marvel e che, in effetti, qualche settimana fa gli insider My time to shine hello e Can we get some toast avevano promesso che sarebbe stato 'il costume più fedele ai fumetti mai fatto dai Marvel Studios', con il livello massimo di accuratezza che sarà raggiunto una volta che Hugh Jackman indosserà l'iconico casco con le orecchie a punta e il vetro bianco per coprire gli occhi.

Inoltre, possiamo vedere anche due diversi Deadpool: uno è il classico Wade Wilson, con il volto sfigurato dalle cicatrici e qui impersonato da uno stuntman, mentre il secondo è interpretato in questa scena da Ryan Reynolds e per molti fan ricorda una versione edulcorata di Omega Red, che però nei classici fumetti degli X-Men è solitamente un villain del team. Tecnicamente nelle foto appare anche una terza variante di Deadpool, l'adorabile Dogpool, tenuto in braccio da Wade Wilson.

Ricordiamo che, oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, in Deadpool 3 torneranno anche diversi veterani del franchise di Deadpool come Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter), oltre alle new entry Emma Corrin nei panni di Cassandra Nova e Matthew Macfadyen in quelli di un agente della TVA chiamato Paradox.

Deadpool 3 uscirà nelle sale il 26 luglio 2024.