Deadpool 3, novità sulla trama: ecco come si legherà a Loki 2 e Avengers: Secret Wars

Deadpool 3 sarà l'unico film MCU del 2024, una mossa che forse anticipa quanta fiducia i Marvel Studios ripongano nel film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma quale sarà la trama del nuovo capitolo della Saga del Multiverso?

Mentre ovviamente ancora tutto tace da parte dei Marvel Studios, con le riprese che riprenderanno ufficialmente nei prossimi giorni dopo la conclusione dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA, il noto insider My time to shine hello è comparso su X per svelare qualche informazione aggiuntiva sulla storia di Deadpool 3 e come si collegherà a Loki 2 e Avengers: Secret Wars. Il famoso scooper, dal 'curriculum' a dir poco immacolato, è talmente certo delle sue fonti che sulla sua pagina ufficiale del social network ha perfino pubblicato un post preliminare nel quale diceva di voler concedere ai fan della Marvel il tempo necessario per guardare la puntata finale di Loki 2, così da poter entrare in maggiori dettagli riguardo a Deadpool 3 senza rischiare di rovinare l'esperienza della serie tv con Tom Hiddleston. Dopo questa premessa, My time to shine hello ha svelato:

"Gli eventi di Deadpool 3 si svolgono dopo il finale della stagione 2 di Loki. La TVA ha saputo che i Kang si stanno radunando e che una nuova Guerra Multiversale sta per iniziare, quindi decidono di creare a loro volta un esercito di eroi del Multiverso, per lo più provenienti da mondi morenti, per combattere il Consiglio dei Kang. Mr. Paradox sostituirà Mobius (Mobius doveva apparire in Deadpool 3 con un cameo, ma hanno deciso di lasciarlo fuori da questa storia e tornerà con un ruolo più ampio nei film degli Avengers) ed è lui che viene in mente di reclutare Wolverine. Deadpool, che è prigioniero della TVA con l'accusa di aver manipolato il tempo in Deadpool 2, viene a sapere che Wolverine è nel mirino dell'organizzazione ed evade: il problema è che a lui non importa nulla della Guerra del Multiverso, il suo piano è convincere Wolverine a stare con lui per diventare migliori amici."

Le informazioni anticipate su Deadpool 3 da My time to shine hello sono parecchie e anche parecchio dettagliate: l'insider in passato si è dimostrato molto affidabile per quanto riguarda questo tipo di anticipazioni, e qualche settimana fa ha svelato che Tobey Maguire e Wolverine saranno i protagonisti di Avengers: Secret Wars, dunque è probabile che alla fine Deadpool cambierà idea e lascerà che la TVA crei il suo team di Avengers del Multiverso.

Nel frattempo, quel che è certo è che in Deadpool 3 ci sarà anche Dogpool, come svelato in questi giorni da Ryan Reynolds.