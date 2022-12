Deadpool 3, noto insider svela la trama? Sarà un sequel diretto di Deadpool 2, ecco come

Dopo le recenti dichiarazioni di Hugh Jackman su Wolverine in Deadpool 3, torniamo a parlare dell'attesissimo progetto dei Marvel Studios grazie ad alcune voci di corridoio fatte circolare da uno dei più noti insider e scooper del web.

Il celebre My Time to Shine Hello, che su Twitter si è guadagnato oltre 100mila follower negli ultimi mesi grazie alle sue 'previsioni' accurate, come potete vedere nel post riportato in calce all'articolo ha infatti fornito ai suoi lettori quella che sembrerebbe la premessa della storia di Deadpool 3: in base alle informazioni ottenute dallo scooper, il film Marvel Studios sarà un sequel diretto di Deadpool 2, al termine del quale come ricorderete Wade Wilson utilizzava la macchina del tempo di Cable per modificare la sua linea temporale. Nel film MCU Deadpool andrà nel futuro per impedire la morte di Wolverine utilizzando quella stessa tecnologia, ma i tanti cambiamenti alla storia che questa sua missione causerà metterà i due protagonisti in rotta di collisione con la TVA.

Come saprete la TVA, nota anche come Time Variance Authority, è stata introdotta nel MCU durante gli eventi della serie tv Loki ed è un'organizzazione che vigila sul corretto 'scorrimento' del flusso del tempo nell'universo. Precedenti rapporti, tra l'altro, avevano anticipato la presenza di Owen Wilson in Deadpool 3, col suo Mobius, un agente della TVA, che avrà un qualche ruolo nella storia: che la seconda stagione di Loki, in arrivo nell'estate 2023 su Disney Plus in base al nuovo calendario delle uscite Marvel Studios, possa fornire indizi anche su Deadpool 3, oltre che a giocare un ruolo fondamentale nella Saga del Multiverso?

Staremo a vedere. Nel frattempo, diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.