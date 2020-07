Deadpool 3 non ci sarà secondo Rob Liefeld, la serie ha già dato tutto

Non ci sono ancora, fino a questo momento, notizie ufficiali sull'atteso terzo capitolo di Deadpool, ma se molti fan sperano di vedere di nuovo all'opera Ryan Reynolds nel ruolo del supereroe, c'è chi invece non sembra troppo preoccupato del destino del film. Rob Liefeld, ha infatti lasciato intendere che il franchise potrebbe essersi già concluso.

Intervistato da Collider, l'autore del fumetto ha raccontato di avere molti dubbi sulla volontà da parte di Disney di realizzare un eventuale Deadpool 3, e che in ogni caso non avrebbe rimpianti:

"Sai cosa? Potrebbe non esserci un altro Deadpool, e a me va bene così" sono le sue parole. "Perché posso convivere con il fatto di aver avuto due fantastiche esperienze, due film di cui sono estremamente orgoglioso, e ho adorato conoscere tutta quella gente nei due film. Adoro Ryan Reynolds, adoro Josh Brolin, Zazie Beets, David Leitch, Tim Miller. Tutti loro. Il lavoro che hanno svolto è stato fantastico, quei film sono qui per resistere alla prova del tempo. Ma sai, nel mondo in cui viviamo nulla è garantito, ed è molto difficile fare film. E dopo la quarantena, è ancora più strano."

Staremo a vedere. Se ci sarà un Deadpool 3, intanto, potrebbe esserci Morena Baccarin, mentre secondo Ryan Reynolds il terzo capitolo del franchise potrebbe essere il primo film Disney Rated-R.