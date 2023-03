Deadpool 3, per non rispondere alle domande Zazie Beetz si appella al quinto emendamento

Dopo che apparentemente Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un grosso dettaglio sul ruolo di Wolverine in Deadpool 3, l'attrice Zazie Beetz si è guardata ben dal rispondere alle domande relative all'attesissima produzione targata Marvel Studios.

Durante una recente intervista esclusiva con il famoso portale ComicBook a proposito del suo ruolo in History of the World Part II di Hulu, l'attrice - che ha interpretato Neena Thurman / Domino nell'acclamato Deadpool 2 della 20th Century Fox e che tornerà in azione anche nel prossimo capitolo della saga, che porterà Deadpool e compagni d'avventura nel Marvel Cinematic Universe - si è infatti appellata al famoso Quinto Emendamento per non rispondere alle domande della redazione. "Sfortunatamente, su questo argomento mi appello al quinto", ha spiegato Zazie Beetz. "Mi dispiace, ragazzi."

Per chi non lo sapesse, o per chi non guarda i legal thriller hollywoodiani, il quinto emendamento riguarda la libertà individuale e inalienabile di non rispondere a domande o accuse allo scopo di evitare di dire cose che potrebbero involontariamente nuocere alla propria persona, in questo caso svelare dettagli segreti relativi a Deadpool 3 e scatenare l'ira di Kevin Feige.

A proposito del leader dei Marvel Studios, qualche giorno Kevin Feige, oltre a festeggiare pubblicamente il ritorno di Hugh Jackman, ha anche confermato che Deadpool 3 sarà il primo film rated r dei Marvel Studios.