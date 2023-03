Deadpool 3, Nicholas Hoult su Wolverine: 'Sono contento che sia tornato'

Tra i fan più affettuosi ed affezionati al personaggio di Wolverine ce n'è una in particolare: Nicholas Hoult. Il giovane attore è infatti profondamente legato al personaggio e all'attore che lo interpreta, tant'è che la ripresa del ruolo di Hugh Jackman in Deadpool 3 ha suscitato una reazione positiva da parte di Hoult.

In una recente intervista per Comicbook.com, nonché nostra fonte, l'attore ha affermato che: "Sono cresciuto con Hugh Jackman che interpretava Wolverine, sono contento che sia tornato"

Hoult ha inoltre commentato il suo piccolo cameo in Deadpool 2: "Amo i film di Deadpool. Mi sono divertito tantissimo a fare quel cameo. Mi sento fortunato per essere stato nel cast di quel film e sono entusiasta di vedere il prodotto finale".

Perché è così legato a Wolverine?

Per chi non lo sapesse, Nicholas Hoult interpretava Hank McCoy, conosciuto da tutti come Bestia nei film di X-Men. Nello specifico, Bestia e Wolverine avevano un legame speciale, e tra l'altro recentemente è proprio apparso un filmato mai condiviso di una scena tra i due personaggi.

Deadpool 3 uscirà nel 2024: c'è ancora un bel po' d'attendere per vedere il ritorno dell'X-Men più conosciuto di sempre, ma soprattutto per vedere cosa combinerà insieme a quello scalmanato del protagonista, interpretato da Ryan Reynolds.