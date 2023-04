Deadpool 3, anche Morena Baccarin in trattative per tornare nel film MCU

Oltre alla conferma che Dopinder e Blind Al torneranno in Deadpool 3, nel corso di una recente intervista promozionale l'attrice Morena Baccarin ha annunciato di essersi incontrata con i Marvel Studios per riprendere il ruolo di Vanessa nell'atteso threequel di Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

All'attrice è chiesto del suo potenziale coinvolgimento nel nuovo film di Deadpool, che per la prima volta sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe, durante un'apparizione per il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum. Pur ammettendo di aver avuto colloqui con i Marvel Studios, comunque, Morena Baccarin ha avvisato i fan che non è stato firmato alcun accordo al momento.: "Devo essere molto diplomatica su quello che dico qui a proposito di questo argomento. Mi piacerebbe farne parte. Mi hanno chiamato per offrirmi un ruolo nel film, ma in questo momento non abbiamo ancora concordato i termini. Ma tutti stanno facendo del loro meglio. Potrebbe accadere, o forse no. Al momento, non ho una risposta definitiva."

Un eventuale ritorno di Vanessa in Deadpool 3 dei Marvel Studios non dovrebbe sorprendere i fan, considerato quanto il personaggio di Morena Baccarin sia stato parte integrante dei primi due capitoli della saga di Deadpool - nel primo episodio l'unico obiettivo di Wade Wilson è quello di ricongiungersi con Vanessa, mentre nel sequel è la morte della donna ad innescare la trama, poi 'annullata' da un esilarante viaggio nel tempo (che a sua volta innescherà la trama di Deadpool 3, almeno secondo le indiscrezioni).

Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024.