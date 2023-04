Deadpool 3, Morena Baccarin sul suo ritorno: 'Potrebbe funzionare o meno'

Deadpool 3 ha fin da subito mostrato una identità ben precisa. A confermarlo sono anche le scelte di casting fatte (sia ritorni che nuovi ingressi) e la direzione che la storia potrebbe prendere. Morena BAccarin, interprete di Vanessa ha parlato del suo possibile ritorno nel terzo capitolo.

Al momento, Morena Baccarin dovrebbe essere in trattative per Deadpool 3 ma niente sembra essere sicuro. Durante una ospitata in un podcast l'attrice ha rivelato di essere effettivamente in contatto con i Marvel Studios per comparire all'interno del film ma di non avere notizie a riguardo. Sembra sia tutto in un costante work in progress nel quale le situazioni potrebbero cambiare da un momento all'altro. Durante l'intervista il conduttore ha cercato di strappare qualche scoop ma l'attrice si è rivelata un muro a riguardo.

"Che succede con Deadpool 3 ? Questa è davvero una bella domanda”, ha detto ironica la Baccarin. “Devo essere molto diplomatica su quello che dico qui. Mi piacerebbe esserci. Mi hanno chiamato per esserci. In questo momento, non abbiamo concordato i termini e tutti stanno facendo del loro meglio e stanno facendo del loro meglio. Ma potrebbe funzionare o meno. Non lo so" ha detto sincera lasciando intendere che ci sia impegno da entrambe le parti per fare in modo che l'attrice ritorni nel ruolo di Vanessa.

Parlando del film, l'ex star degli X-Men Nicolas Hoult ha rivelato di essere contento del ritorno di Wolverine in Deadpool 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!