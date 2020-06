Deadpool 3, ci sarà anche Morena Baccarin? Ne parla l'attrice

Ospite al Couch Surfing di Entertainment Weekly, Morena Baccarin ha parlato del suo possibile ritorno in Deadpool 3. In mano alla Disney dopo l'acquisizione della 20th Century Fox, il film non è ancora stato annunciato ufficialmente ma è alle prime fasi dello sviluppo.

"Non ne ho idea. A quanto pare lo stanno ancora scrivendo" ha spiegato l'attrice, a conferma del fatto che Kevin Feige e Ryan Reynolds stanno lavorando insieme per portare al cinema la nuova avventura del mercenario chiacchierone. "Davvero, non so niente. Non sono stata chiamata. Non ci sono ancora state discussioni, perciò aspetto con fiato sospeso."

Se Vanessa verrà inclusa nel film, la Baccarin spera che avrà "un ruolo più grande possibile". Con Reynolds che tornerà sicuramente nei panni del protagonista, l'attrice ha rivelato che tornerebbe più che volentieri a recitare al suo fianco.

"È stato uno dei migliori periodi della mia vita" ha detto la Baccarin sul primo capitolo diretto da Tim Miller. "È stato molto divertente lavorare in quel set, ed è stata un'esperienza creativa, gratificante e piacevole sotto tutti i punti di vista. Ryan Reynolds è la migliore persona con cui poter lavorare, ed è davvero divertente."

Mentre la saga principale degli X-Men è giunta al termine, con i mutanti verranno introdotti da zero nel MCU, Deadpool è uno dei franchise Fox su cui la Disney a deciso di puntare anche dopo l'acquisizione: d'altronde si parla di due pellicole vietate ai minori che hanno incassato oltre 700 milioni di dollari ciascuna al box office. A conferma di ciò, il mese scorso Deadpool è comparso sul profilo del CEO Bob Iger.