Deadpool 3, Morena Baccarin sarà nel film? Ecco cosa dice l'attrice!

Finalmente Deadpool 3 ha trovato il suo regista in Shawn Levy, che affiancherà ancora una volta Ryan Reynolds dopo averci collaborato in Free Guy e The Adam Project. Adesso, con qualcuno al timone, sembra che i lavori andranno più velocemente, e si inizia a pensare alle riprese. Ma Morena Baccarin tornerà nel film? Ecco la risposta dell'attrice.

Come sappiamo Baccarin ha interpretato il ruolo di Vanessa, la leading lady che è deceduta all'inizio del secondo capitolo della saga. Proprio questo farebbe pensare che un ritorno sarebbe improbabile, se non impossibile. Tuttavia, se ricordate bene, al termine dei titoli di coda Wade Wilson è stato in grado di "correggere" alcune cose, incluso ciò che è successo a Vanessa. Questo è stato possibile grazie alla tecnologia di Cable, che permette di viaggiare nel tempo.

Dunque le basi per un ritorno ci sarebbero, ma Baccarin al momento ha ammesso di saperne quanto i fan. "Non so nulla, perché di solito sono l'ultima ad avere notizie", ha detto l'attrice a TheWrap. "É come se anch'io vivessi sotto una roccia. Ho tre figli e voi mi state dicendo che è stato scelto un regista. Non ne avevo idea. L'ho sentito, alla fine, solo oggi. Ero tipo, 'Oh, è fantastico!'"

E in effetti la scelta di Levy è incredibile, e si unisce all'importante novità di questo capitolo: Deadpool 3 introdurrà ufficialmente Wade Wilson nel MCU! "Spero di esserci" ha detto ancora Baccarin, che vuole fare il suo ingresso nell'universo Marvel insieme al collega. "Non lo so. Hanno le labbra molto, fastidiosamente, serrate. Scrivo a Ryan ogni sei mesi e gli chiedo "Cosa succede?" e lui risponde 'Ehi, come va? Come sta la tua famiglia?'. Io sono tipo, 'Non è ciò che ti sto chiedendooo!'"

Insomma, sembra che bisognerà ancora pazientare per scoprire se Vanessa sarà o no nel film. Intanto però Shawn Levy dà indizi sulla possibile presenza di Hulk, che potrebbe fare un'apparizione della nuova pellicola Marvel.