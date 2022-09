Deadpool 3: Morena Baccarin commenta un suo possibile ritorno nel film Marvel

Si sa ancora molto poco del nuovo film sul Mercenario Chiacchierone della Marvel. Sappiamo ad esempio che Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy e che attualmente Rhett Reese e Paul Wernick stanno procedendo a una riscrittura del copione. Ovviamente, tornerà Ryan Reynolds come attore e produttore, ma potrebbe far ritorno anche Morena Baccarin.

Durante il panel tenutosi al DragonCon sabato pomeriggio, Baccarin ha rivelato di non essere sicura di apparire nel terzo film di Deadpool, soprattutto perché nessuno le ancora ha detto nulla. "Sai, non ne ho davvero nessuna idea. Stanno scrivendo la sceneggiatura proprio adesso", ha commentato. "Di solito sono l'ultima a scoprire qualcosa. Non so nemmeno... Vorrei avere informazioni da darvi, ma non ne ho davvero. Ma sarebbe fantastico".

L'attrice ha poi aggiunto che spera di tornare a causa delle buffonate del viaggio nel tempo avvenute in Deadpool 2. In origine, ha detto l'attrice, il personaggio di Vanessa doveva rimanere morto. "Penso che quando abbiamo girato il secondo film, dovevo semplicemente morire", ha aggiunto Baccarin. "E poi, dopo averlo proiettato un paio di volte, l'hanno effettivamente cambiato per includere questa cosa della linea temporale, quindi penso che sia un buon segno che i fan vogliano rivederla. Se succederà o meno, non dipende da me".

Deadpool 3 sarà scritto da Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin di Bob's Burgers, con gli sceneggiatori di Deadpool e Deadpool 2 Rhett Reese e Paul Wernick che torneranno a contribuire alla sceneggiatura. Ulteriori membri del cast non sono stati confermati in questo momento, ma sappiamo che il film sarà il primo della serie ad essere distribuito dai Marvel Studios, dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

Anche Zazie Beetz non sa se tornerà in Deadpool 3, ma riprenderebbe il ruolo di Domino in un attimo.