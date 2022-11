Deadpool 3: il Mobius di Owen Wilson farà parte del film?

Il Mobius di Owen Wilson è stato uno dei personaggi più iconici della prima stagione di Loki. Con la fine delle riprese della season 2, l'insider Daniel Richtman ha sganciato la bomba parlando di una ipotetica presenza di Wilson nel cast del terzo capitolo di Deadpool diretto da Shawn Levy.

Il celebre insider ha rivelato sul proprio Patreon un rumor che, se fosse vero, potrebbe essere la seconda bomba di Deadpool 3 dopo il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Secondo Richtman, infatti, Owen Wilson sarebbe pronto per entrare nel cast della pellicola vestendo un ruolo di fondamentale importanza per l'economia della storia. Ovviamente, non si ha alcuna conferma ufficiale della cosa ma l'ipotesi non potrebbe essere così improbabile.

I rumor riguardo Deadpool 3 si sono sprecati nell'ultimo periodo. C'è chi parla della possibilità di vedere più versioni del personaggio in scena o, addirittura, vederlo viaggiare nel multiverso. Chi conosce la storia fumettistica di Wade Wilson sa che nulla è impossibile. Non sarebbe strano se Levy volesse raggiungere i livelli di follia toccati dal personaggio in albi entrati poi nella storia del fumetto moderno. Se dovesse veramente spostarsi da un universo all'altro (o lungo la sacra linea temporale) la presenza del Mobius di Owen Wilson sarebbe più che giustificata.

Deadpool 3 si prospetta essere un film ricco di soprese non solo per il cast, ma soprattutto per la storia che proverà a raccontare. Secondo quanto spiegato da Ryan Reynolds il film non tradirà l'eredità di Logan ma cercherà di esplorare nuovi aspetti di Wade Wilson mantenendo comunque alto il livello di follia e divertimento.