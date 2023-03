Deadpool 3: anche i mitici Dopinder e Blind Al arriveranno nel MCU con Wade e Wolverine

A poche ore dall'annuncio dell'ingresso di Matthew Macfadyen nel cast di Deadpool 3, Deadline conferma ufficialmente il ritorno di due mitici personaggi della saga di supereroi con protagonista Ryan Reynolds.

Secondo quanto riportato, infatti, Deadpool 3 includerà Dopinder e Blind Al: il magazine ha rivelato che l'attore Karan Soni, recentemente entrato a far parte del cast dell'attesissimo film d'animazione della Sony Pictures Spider-Man: Across the Spider-Verse in qualità di doppiatore di Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India, tornerà ad interpretare il tassista tutto matto che ha accompagnato Wade Wilson durante gli eventi di Deadpool e Deadpool 2; allo stesso tempo, nel viaggio attraverso il Multiverso che porterà Deadpool e Wolverine dal franchise degli X-Men della 20th Century Fox al Marvel Cinematic Universe di Marvel Studios e Disney ci sarà anche l'attrice Leslie Uggams, interprete scorbutica padrona di casa di Wade nota come Blind Al.

Uggams e Soni non saranno i soli personaggi della saga di Deadpool che si sposteranno da un universo narrativo ad un altro, dato che anche l'attrice Zazie Beetz sarà in Deadpool 3 per tornare a vestire i panni della mutante più fortunata del mondo, Domino. Inoltre, le indiscrezioni parlano di possibili camei di Patrick Stewart e Ian McKellen nei panni di Charles Xavier e Magneto. Già confermata nel cast anche la star di The Crown Emma Corin, che invece interpreterà la villain del film: l'identità del suo personaggio al momento rimane sconosciuta.

Diretto da Shawn Levy, Deadpool 3 è attualmente programmato per uscire nelle sale l'8 novembre 2024, come primo film della Fase 6 del MCU.