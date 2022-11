Deadpool 3, Miss Minutes strizza l'occhio a Wade Wilson: la risposta di Ryan Reynolds

Miss Minutes ha improvvisamente deciso d'interagire con Deadpool tramite Twitter. L'account del personaggio comparso in Loki si è rivolto a Deadpool con un messaggio piuttosto telegrafico ma sufficiente a generare curiosità e interesse da parte dei fan ma non solo. La risposta non poteva che provenire da Ryan Reynolds.

"Ehy, Deadpool. Con affetto. Miss Minutes" ha twittato l'account del personaggio. La risposta di Reynolds è stata altrettanto concisa:"Ciao Miss Minutes".



Un incrocio tra Wade Wilson e Loki è improvvisamente diventata una possibilità molto concreta? In realtà è stata la stessa Miss Minutes, prima della risposta di Reynolds, a fare presunta chiarezza scrivendo di aver soltanto salutato 'il mercenario di quartiere'. Ryan Reynolds ha interpretato Wade Wilson/Deadpool nei primi due film del franchise e tornerà anche nel terzo capitolo.



Doppiata da Tara Strong, Miss Minutes è la senziente mascotte orologio della TVA (Time Variancy Authority) ed è apparsa sporadicamente in Loki; tuttavia, ha dimostrato di essere a conoscenza del vero scopo della TVA. Miss Minutes tornerà in Loki 2 ma potrebbe davvero comparire anche nel film con Ryan Reynolds? In passato si è parlato anche della possibilità di vedere Mobius nel terzo Deadpool.

L'attesa è ancora lunga ma sicuramente altre novità faranno capolino nei prossimi mesi. Nel frattempo scoprite la descrizione del villain di Deadpool 3, che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 settembre 2024.