Deadpool 3, Matthew Vaughn sicuro: 'Questo film salverà il Marvel Cinematic Universe'

Dopo la pubblicazione della prima sinossi ufficiale di Deadpool 3, in queste ore il regista di Kick-Ass e Kingsman Matthew Vaughn ha parlato del prossimo film dei Marvel Studios condividendo il suo entusiasmo per il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Il regista, che nel corso della sua carriera ha diretto il film X-Men: First Class, è apparso in un recente episodio del Post Credit Podcast di BroBible, definendosi un grande fan della saga degli X-Men e dicendosi sicuro che Deadpool 3 contribuirà a salvare il Marvel Cinematic Universe: "Quel poco che so su Deadpool vs. Wolverine, o Wolverine vs. Deadpool, come preferite - sono sicuro che Ryan e Hugh stiano ancora discutendo sul titolo da scegliere -beh, le poche cose che so sono incredibili", ha detto il regista. “Sarà il film che darà quella scossa che il MCU sta aspettando, sarà una scossa che riporterà la vita nella saga. Penso, e lo dico senza interessi in questo campo, penso proprio che Ryan Reynolds e Hugh Jackman stiano per salvare l’intero universo Marvel: io sono un vero fan degli X-Men, e spero che in futuro la Marvel faccia i migliori film degli X-Men che possano esserci."

Almeno stando ai numeri del box office e alle statistiche, la Saga del Multiverso non ha bisogno di essere salvata, ma certamente l'entusiasmo che circonda Deadpool 3 servirà come una bella iniezione di fiducia per il Marvel Cinematic Universe dopo un 2023 non esattamente brillantissimo.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024, il primo trailer dovrebbe debuttare durante il Super Bowl a febbraio.