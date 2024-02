Deadpool 3, il logo ufficiale ci è stato svelato... Dal cappellino di Kevin Feige?

La descrizione del primo teaser trailer di Deadpool 3 è gia online, e man mano che ci si avvicina all’uscita del film, vengono svelati nuovi dettagli.

A svelare il logo ufficiale della pellicola potrebbe essere stato direttamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Alla cerimonia dei Saturn Awards, Feige si è presentato sul palco con un cappellino del tutto inedito, decorato da un logo che unisce le facce di Deadpool e Wolverine, chiaro riferimento al terzo capitolo della saga diretto da Shawn Levy. Per delle conferme definitive, rimaniamo in attesa di notizie ufficiali.

Deadpool 3 ha avuto parecchi problemi di produzione dovuti in particolare allo sciopero SAG-AFTRA, e l’uscita della pellicola è stata rimandata più volte. Nonostante ciò, tra fan e addetti ai lavori c’è parecchia fiducia riposta nel film, legata all’arduo compito di risollevare l’universo Marvel dagli ultimi flop. A tal proposito, il primo a dichiararsi estremamente fiducioso è stato Matthew Vaughn, regista di X-Men: L’inizio: “Sarà il film che darà quella scossa che il MCU sta aspettando, sarà una scossa che riporterà la vita nella saga. Penso, e lo dico senza interessi in questo campo, penso proprio che Ryan Reynolds e Hugh Jackman stiano per salvare l’intero universo Marvel.”

Infine, vi invitiamo a dare un’occhiata a questo articolo in cui spieghiamo quali sono, secondo noi, i 5 elementi che Deadpool 3 non deve assolutamente sbagliare.