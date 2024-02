Deadpool 3, leak svela il titolo ufficiale: probabilmente vi sorprenderà

Dopo le prime immagini della maschera di Wolverine, è ormai tutto pronto per l'attesissimo primo trailer ufficiale di Deadpool 3, che sarà pubblicato domani domenica 11 febbraio in occasione del Super Bowl, ma come al solito l'impazienza del web ha avuto la meglio.

In queste ore, infatti, pare che sia trapelato quello che sarà il titolo ufficiale di Deadpool 3: come saprete finora il film è stato etichettato come 'Deadpool 3' per praticità, ma il piano è sempre stato quello di distribuire il terzo capitolo della saga cinematografica di Ryan Reynolds con un titolo più descrittivo, di quelli che i Marvel Studios stanno utilizzando ormai da diversi anni, tanto che sul calendario ufficiale delle uscite di Disney finora il film era sempre stato citato come 'film senza titolo di Deadpool'.

Uno dei titoli più gettonati tra i fan era quello di Deadpool e Wolverine, ma a quanto pare alla fine la Marvel ha optato per qualcosa di più generico: sui social infatti sta girando una nuova immagine - presumibilmente estrapolata dal trailer ufficiale di Deadpool 3 in arrivo nelle prossime ore - che ha rivelato che il titolo del film sarà Deadpool & Friend.

Sarà davvero questo il titolo definitivo del film? I Marvel Studios rinunceranno alla possibilità di sbandierare il nome di Wolverine ai quattro venti? Lo scopriremo nelle prossime ore. Deadpool 3, lo ricordiamo, uscirà nei cinema di tutto il mondo dal 26 luglio 2024.