Deadpool 3, ci sarà anche Lady Deadpool: sarà questo il ruolo di Taylor Swift?

Si torna a parlare del possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3, attesissimo nuovo film dei Marvel Studios destinato a portare nel Marvel Cinematic Universe gli amati attori Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, infatti, in Deadpool 3 comparirà anche Lady Deadpool di Terra-3010, alias Wanda Wilson, e avrà "un look identico a quello dei fumetti": probabilmente non avrà un ruolo sostanziale nel contesto della trama del film e sarà relegata ad un semplice cameo, ma stando a Richtman Taylor Swift non vestirà i panni di Lady Deadpool: la popstar, che per mesi è stata associata al ruolo della mutante Dazzler - è da diversi mesi al centro di rumor riguardanti Deadpool 3, alimentati anche dalle numerose uscite con Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy, ma lo scooper è certo che il suo ruolo non sarà quello di Lady Deadool.

Un altro nome molto popolare tra i fan per un cameo in Deadpool 3 è Blake Lively, la moglie di Ryan Reynolds, ma se l'attrice è davvero coinvolta nel progetto allora i Marvel Studios hanno fatto un ottimo lavoro nel tenerlo segreto dato che al momento non ci sono indizi concreti in tal senso.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024. Per altri contenuti scoprite quando dovrebbe uscire il primo trailer di Deadpool 3.