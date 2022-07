Deadpool 3, Kevin Feige promette: 'Un Ryan Reynolds show, come Ragnarok o Infinity War'

La roboante presentazione della Saga del Multiverso del MCU tenutasi al Comic-Con 2022 ha visto un grande assente in Deadpool 3, attesissimo nuovo capitolo della saga con protagonista Ryan Reynolds che col nuovo capitolo entrerà a far parte del canone dei Marvel Studios.

Del nuovo film dedicato al mercenario chiacchierone, però, si sa ancora pochissimo, e ora in una nuova intervista Kevin Feige ha provato a rassicurare gli animi dei fan impazienti e affamati di novità con una serie di dichiarazioni rilasciate in una recente intervista all'Hollywood Reporter: dopo aver lasciato intendere che Fantastici 4 del MCU non sarà una origin story, dato che la nascita della Prima Famiglia Marvel è già stata raccontata due volte sul grande schermo, Kevin Feige ha paragonato Deadpool 3 a Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War:

“Il nostro obiettivo è elevare la portata di questo film, in maniera simile a quanto abbiamo fatto con Civil War, Infinity War e Ragnarok. La cosa certa è che è molto divertente trovarsi nel Ryan Reynolds show..."

Dichiarazioni come sempre indecifrabili ma destinate a far discutere, che arrivano dopo i primi dettagli sulla storia di Deadpool 3 anticipati dagli sceneggiatori del film: voi che cosa vi aspettate dal ritorno di Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson, dopo i primi due capitoli prodotti dalla Fox? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che i Marvel Studios saranno presumibilmente al centro del nuovo D23, presentazione delle prossime uscite Disney che si terrà il 9 settembre prossimo. Ci saranno nuovi annunci? Staremo a vedere. Nel frattempo, ecco una nostra teoria sulla possibile Saga dei Mutanti, il modo migliore per introdurre gli X-Men nelle fasi 7 8 e 9 del MCU dopo la Saga dell'Infinito e la Saga del Multiverso.